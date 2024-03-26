Çin Futbol Federasyonu\'nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı

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Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Chen Xuyuan'ın rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Chen'in Ocak ayında toplam değeri 81 milyon yuanı bulan rüşvet aldığını itiraf etmesi, ülkedeki yolsuzlukla mücadele çabalarının bir parçası olarak büyük yankı uyandırdı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Başkan Xi Jinping liderliğindeki bu çabalar, sadece sporda değil, bankacılık ve ordu gibi alanlarda da etkili oldu. Chen'in yasadışı faaliyetlerine ilişkin ortaya çıkan bilgiler, Çin futboluna ciddi zararlar verdiğini gösterdi. Bu durum, ülkedeki futbolun uluslararası alandaki itibarını da olumsuz etkiledi.

Devlet medyası, Chen'in cezasının yanı sıra, benzer suçlardan dolayı üst düzey futbol yetkililerine de hapis cezaları verildiğini duyurdu. Bu durum, Çin'in uluslararası futbol sahnesindeki hedeflerine yeni bir darbe daha vurdu. Ancak, tüm bu sorunlara rağmen, yerel futbol hala büyük bir ilgi görüyor ve taraftarlar arasında popülerliğini koruyor. Chen'in yolsuzluk skandalı, futbolseverler arasında büyük bir şok etkisi yarattı ve ülkedeki futbol yönetimine ilişkin daha fazla soru işareti ortaya çıkardı.