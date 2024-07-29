Çin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler senkronize 10 metre platform atlamada altın madalya kazandı

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler senkronize 10 metre platform atlamada Çin Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Su Sporları Merkezi'nde yapılan atlama müsabakaları sonucunda erkekler senkronize 10 metre platformda madalyalar sahibini buldu.

Bu branşta Junjie Lian ve Hao Yang'dan oluşan Çin Milli Takımı, 490,35 puanla altın madalyaya ulaştı.

Thomas Daley ve Noah Williams'ın yer aldığı Büyük Britanya, 463,44 puanla gümüş madalyayı alırken, Rylan Wiens ve Nathan Zsombor-Murray'den oluşan Kanada ise bronz madalyanın sahibi oldu.