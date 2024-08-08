Ciro Immobile geldikten sonra kimse yüzüne bakmıyor! Beşiktaş'tan Aboubakar'a olay teklif - Son Dakika
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Spor

Ciro Immobile geldikten sonra kimse yüzüne bakmıyor! Beşiktaş'tan Aboubakar'a olay teklif

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Ciro Immobile'nin gelmesiyle birlikte Beşiktaş'ta iyice gözden düşen Vincent Aboubakar hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kamerunlu futbolcu, kendisine gelen teklifleri kabul etmesi dahilinde takımdan gönderilecek.

08.08.2024 08:58
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Son oynanan Süper Kupa maçında ezeli rakipleri Galaasaray'ı 5-0'lık skorla geçen Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak başlamak isteyen siyah-beyazlılarda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vincent Aboubakar, kendisine gelen teklifleri kabul etmesi dahilinde takımdan gönderilecek.

BEŞİKTAŞ GÖNDERMEK İSTİYOR

Yıldız golcü Ciro Immobile geldikten sonra tamamen gözden düşen Kamerunlu golcü, kendisine gelen teklifleri kabul ederse Beşiktaş ayrılığa sıcak bakıyor.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.

Ciro Immobile geldikten sonra kimse yüzüne bakmıyor! Beşiktaş\'tan Aboubakar\'a olay teklif

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Son Dakika Spor Ciro Immobile geldikten sonra kimse yüzüne bakmıyor! Beşiktaş'tan Aboubakar'a olay teklif - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Serdar Ozen: Sonra adama muhtac olmayında . Herkes sakatlanınca . 24 11 Yanıtla
  • Nedim Kaleözü: Görürsünüz Abubakar imobiliden 2 gömlek iyi imobili bitik 5 16 Yanıtla
  • Aptullah PALA: TAKIMDA İSTENMEDİĞİNİ SAĞIR SULTAN DUYDU. BEŞİKTAŞ'IN YAPTIĞI TEKLİF NE? LÜTFEN SIRF HABERE BAKILSIN DİYE İLGİ ÇEKSİN İÇERİKSİS BAŞLIK ATMAYIN. 18 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ciro Immobile geldikten sonra kimse yüzüne bakmıyor! Beşiktaş'tan Aboubakar'a olay teklif - Son Dakika
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