Son oynanan Süper Kupa maçında ezeli rakipleri Galaasaray'ı 5-0'lık skorla geçen Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak başlamak isteyen siyah-beyazlılarda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vincent Aboubakar, kendisine gelen teklifleri kabul etmesi dahilinde takımdan gönderilecek.
Yıldız golcü Ciro Immobile geldikten sonra tamamen gözden düşen Kamerunlu golcü, kendisine gelen teklifleri kabul ederse Beşiktaş ayrılığa sıcak bakıyor.
Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.
Son Dakika › Spor › Ciro Immobile geldikten sonra kimse yüzüne bakmıyor! Beşiktaş'tan Aboubakar'a olay teklif - Son Dakika
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