CISM Muaythai Şampiyonası Tayland\'da Başladı

Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi CISM Muaythai Askeri Challenge Şampiyonası, Tayland'ın Bangkok kentinde başladı. Milli takımda Kayseri'den Teknik Direktör Göksel Cingöz ile sporcular Sercan Koç, Murat Avcı ve Ezgi Keleş yer aldı.

Tayland'ın Bangkok kentinde 14 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan CISM Muaythai Askeri Challenge Şampiyonası'na Türk Silahlı Kuvvetler Spor Gücü Askeri Milli Takımı, 10 Erkek 5 Kadın sporcu olmak üzere, yönetici, idareci, antrenör ve hakem olmak üzere 21 Kişilik kafile ile katıldı. Kafilede Kayseri'den Teknik Direktör Göksel Cingöz ile sporcular Sercan Koç, Murat Avcı ve Ezgi Keleş yer aldı.

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, "Silahlı kuvvetler takımı olarak ilk kez katıldığımız bu organizasyonda bu zorlu görevi üstlenerek ülkemizi temsil edecek olan Teknik adam Göksel Cingöz yine bir ilke imza attı. İlk kez yapılacak olan şampiyonadan millilerimizin başarılarla dönmelerini diliyorum" dedi. - KAYSERİ