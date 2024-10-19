Cizre Belediyespor Arkas Spor'a Hazır

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında yarın konuk edeceği Arkas Spor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, SMS Global Efeler Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında Arkas Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcı antrenörler Burak Köse, Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, kendi tesislerinde kampa girdi.

Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'de Cizre 100.Yıl Spor Salonu'nda Arkas Spor ile karşılaşacak.