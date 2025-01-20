Cizre Belediyespor İki Yeni Transferle Güçlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cizre Belediyespor İki Yeni Transferle Güçlendi

Cizre Belediyespor, Muhammet Ertuğrul ve Klistan Lawrence Vidal ile sözleşme imzaladı.

20.01.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, orta oyuncu Muhammet Ertuğrul ile pasör çaprazı Klistan Lawrence Vidal'ı transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'da oynayan 35 yaşındaki Muhammet Ertuğrul ve 22 yaşındaki Porto Rikolu Klistan Lawrence Vidal ile sezon sonuna kadar geçici transferleri konusunda sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız 2 oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Voleybol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cizre Belediyespor İki Yeni Transferle Güçlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:43 Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 16:39:30. #1.13#
SON DAKİKA: Cizre Belediyespor İki Yeni Transferle Güçlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.