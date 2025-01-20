Cizre Belediyespor İki Yeni Transferle Güçlendi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, orta oyuncu Muhammet Ertuğrul ile pasör çaprazı Klistan Lawrence Vidal'ı transfer etti.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'da oynayan 35 yaşındaki Muhammet Ertuğrul ve 22 yaşındaki Porto Rikolu Klistan Lawrence Vidal ile sezon sonuna kadar geçici transferleri konusunda sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız 2 oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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