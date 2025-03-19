Clippers, Cavaliers'ı Geçti - Son Dakika
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Clippers, Cavaliers'ı Geçti

Clippers, 39. galibiyetini alarak Cavaliers'ı 132-119 mağlup etti. Kawhi 33 sayı attı.

19.03.2025 11:18
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NBA'de Los Angeles Clippers konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 132-119 mağlup etti ve 39. galibiyetini elde etti.

NBA'de normal sezon 4 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Clippers, Intuit Dome'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 132-119'luk skorla yendi ve üst üst 4, toplamda 39. galibiyetini kazandı. Clippers'ta Kawhi Leonard 33 sayı, 7 ribaund ile oynarken, Ivica Zubac da 28 sayı, 20 ribaund ile double double yaptı. Bu sezonki 12. mağlubiyetini alan Cleveland'da ise Max Strus 24 sayı, Donovan Mitchell 18 sayı, Darius Garland, Evan Mobley ve de Andre Hunter da 17'şer sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 102 - Atlanta Hawks: 134

Boston Celtics: 104 - Brooklyn Nets: 96

Golden State Warriors: 104 - Milwaukee Bucks: 93

Los Angeles Clippers: 132 - Cleveland Cavaliers: 119 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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