Çocuk Evlerinden Şampiyonluğa - Son Dakika
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Spor

Çocuk Evlerinden Şampiyonluğa

Aysel ve Cansel Özkan, çocuk evlerinde yetişerek halterde başarılar kazanan milli sporcular.

10.10.2024 22:38
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- Çocuk evlerinde büyüyen kardeşler, halterde altın madalya getiriyor

Milli halterci Aysel Özkan:

"Birbirimize destek oluyoruz"

Milli halterci Cansel Özkan:

"Çocuk evlerinde yetiştik ve halterle hayata tutunduk"

KONYA - Çocuk evlerinde büyüyen ve hayata tutunan abla kardeş olan milli halterciler Aysel Özkan ile Cansel Özkan, şampiyonalara birlikte hazırlanıp, başarılar kazanmaya devam ediyorlar.

Niğde'de yaşayan ve 2009 yılında babaları vefat ettikten sonra annelerinin memleketi Gaziantep'e yerleşen Cansel ve Aysel Özkan kardeşler, 2014 yılında halter antrenörünün keşfetmesiyle bu spora başladı. Daha sonra yaşanan ailevi sorunları nedeni ile Niğde'de Çocuk Evi Koordinasyon Merkezi'ne yerleştirilen Cansel ve Aysel, burada çok sevdikleri halter sporuna devam etti. Çok çalışarak milli takıma katılmaya hak kazanan kardeşler, çıktıkları birçok müsabakada madalyalar kazanarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti. Abla-kardeş, 1 ay sonra yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için Konya'daki milli takım kampında hazırlıklarını sürdürüyor.

Aysel Özkan ile Cansel Özkan, İhlas Haber Ajansı muhabirine haltere nasıl başladıklarını ve hedeflerini anlattı.

Aysel Özkan: "Kız kardeşim Cansel'le birlikte halter sporuna başladık"

Halter sporuna 9 yıl önce başladığını söyleyen Aysel Özkan, "Yurt dışında birçok madalyam var, dünya üçüncülüğüm, Avrupa'da ikinciliğim, Büyükler Avrupa'da iki tane üçüncülüğüm var. Kız kardeşim Cansel'le birlikte halter sporuna başladık. Beden eğitimi öğretmenimizin de tavsiyesiyle başladık. Biz aslında Cansel ile atletizmle ilgileniyorduk. Bir gün sahada koşarken beden eğitimi öğretmenimiz bizi izliyormuş. Sonra geldi bize 'Sizden çok iyi halterci olur, fiziğiniz çok yatkın' dedi. Sonra da bizi haltere başlatacağını söyledi. Cansel'le ikimiz önce inanmadık. Sonra aradan bir hafta falan geçti. Hocamız halter malzemelerini getirmiş salona, bizi çağırdı. Halter salonuna gittik ve öylece başladık" dedi.

"Sürekli birbirimize destek oluyoruz"

Babası vefat edince çocuk evlerinde kaldıklarını ve hayata asla küsmediklerini belirten Özkan, "2009 yılında babam vefat etti. Babam vefat ettikten sonra Cansel ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk evlerinde kaldık. Orada da spora devam ettik. Aynı zamanda milli takımlardaydık. Sürekli birbirimize destek oluyoruz. İkimiz açısından birlikte olmak çok güzel durum" şeklinde konuştu.

"Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum"

64 kiloda yarıştığını ve şimdiye kadar birçok madalya kazandığını ifade eden Aysel Özkan, "Bugüne kadar koparmada 103 kilo kaldırdım. Silkmede 123 kilo kaldırıyorum. Hedefim 1 ay sonra yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Ondan sonra Dünya Şampiyonası var. Orada inşallah bir madalya almak istiyorum" diye konuştu.

Cansel Özkan: "Çocuk evlerinde yetiştik ve halter ile hayata tutunduk"

Dünya şampiyonluğu bulunan milli halterci Cansel Özkan ise halter sayesinde hayata tutunduklarını belirterek, "Halter branşına beden eğitimi öğretmenimizin yönlendirmesiyle başladım. İlk başladığım zamanlar kilo kaldıramıyordum. Kardeşimin kilolarını takarak spora başladım. Ağırlık kaldırmak bana çok zor gelmişti ama sonra alıştım ve bu sporu sevmeye başladım. Kız kardeşim en büyük destekçim. Antrenmanda birbirimizi sürekli destekliyoruz. Çocuk evlerinde yetiştik ve halter ile hayata tutunduk. Birçok başarı elde ettik. Şu an önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Orada iyi derece elde etmek istiyorum ve önümdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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