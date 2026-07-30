Çolakoğlu Metalurji, Spor Kulübü ile Geleceğin Sporunu İnşa Ediyor - Son Dakika
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Çolakoğlu Metalurji, Spor Kulübü ile Geleceğin Sporunu İnşa Ediyor

Çolakoğlu Metalurji, Spor Kulübü ile Geleceğin Sporunu İnşa Ediyor
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Çolakoğlu Metalurji, genç yetenekleri destekleyerek Dilovası'nda kalıcı spor kültürü oluşturuyor.

80 yılı aşkın köklü geçmişiyle faaliyetlerini sürdüren Çolakoğlu Metalurji, Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü (ÇMSK) aracılığıyla sporu ve genç yetenekleri desteklemeye devam ediyor. Kulüp, faaliyet gösterdiği Dilovası'nda kalıcı bir spor kültürü oluşturmak ve çocukları ile gençleri sporun birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla yerel paydaşlarla temaslarını sürdürüyor.

Sürdürülebilir toplumsal katkı anlayışını spor alanındaki çalışmalarıyla da güçlendiren Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü; yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerle bölgede kapsayıcı ve uzun soluklu bir spor ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda yürütülen ziyaretlerde iş birliği olanakları değerlendirilirken, gençlerin spora erişimini artıracak ortak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuluyor.

ÇMSK yönetimi protokol ziyaretleri kapsamında Dilovası Kaymakamı Sayın Resul Çelik'i, Dilovası İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Serhat Canbaz'ı, Dilovası Gençlik Spor İlçe Müdürü Murat Babaoğlu'nu, MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turan'ı ve Yeniden Refah Partisi Dilovası İlçe Başkanı Mehmet Özay'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen temaslara ilişkin değerlendirmede bulunan Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü Başkanı ve Çolakoğlu Metalurji Kurumsal İletişim Danışmanı Dr. İlker Dilek, şunları söyledi: "Kulüp olarak hedefimiz, yalnızca bugünün değil, geleceğin spor altyapısını da güçlendirecek kalıcı bir anlayışı Dilovası'na kazandırmak. Yerel yönetimlerimiz, kamu kurumlarımız ve tüm paydaşlarımızla ortak akıl doğrultusunda hareket ederek çocuklarımızı ve gençlerimizi sporun birleştirici, geliştirici ve dönüştürücü gücüyle buluşturmayı amaçlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her ziyaret, bu ortak vizyonun daha da güçlenmesine katkı sağlıyor. Dilovası'nda sürdürülebilir bir spor kültürü oluşturma kararlılığımızı aynı heyecanla sürdüreceğiz."

Saha ziyaretleri ve kurumsal temaslara, Kulüp Başkanı ve Çolakoğlu Metalurji Kurumsal İletişim Danışmanı Dr. İlker Dilek'in yanı sıra kulüp yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Kulüp yönetimi, bölgenin tüm paydaşlarıyla geliştirdiği iş birlikleri doğrultusunda çocukların ve gençlerin spora erişimini artıracak projeleri hayata geçirmeyi sürdürecek.

Kaynak: İHA

Çolakoğlu Metalurji, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çolakoğlu Metalurji, Spor Kulübü ile Geleceğin Sporunu İnşa Ediyor - Son Dakika

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