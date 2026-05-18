Cordinier Ameliyat Oldu

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda Fransız oyuncu Isaia Cordinier'in ameliyat edildiği duyuruldu.
Lacivert beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Isaia Cordinier, bugün ülkesi Fransa'da ameliyat oldu. Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten takım doktorumuz Uğur Diliçıkık, sporcumuzun sahalardan yaklaşık 4 ay uzak kalacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.
