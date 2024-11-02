Corendon Alanyaspor Bodrum FK Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Antrenman, iki grup halinde top kapma organizasyonlarının ardından taktik çalışmasıyla sona erdi.
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