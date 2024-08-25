Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Spor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel çalışmalarla tamamladı. Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA