Corendon Alanyaspor - İkas Eyüpspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor - İkas Eyüpspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

11.08.2024 23:06
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Stat: GAİN Park Stadı

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Cordova

İkas Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Midtsjö, Halil Akbunar, Recep Niyaz (Dk. 36 Saiz), Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Thiam

Sarı kart: Dk. 18 Ahmet Kutucu (İkas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Alanyaspor'un önde baskısında kaleci Berke Özer'in pasında topu kapan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden az farkla auta çıktı.

6. dakikadaki Eyüpspor atağında, savunmanın arkasına gönderilen pasta topla buluşan Halil Akbunar, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçti. Akbunar'ın kaleye gönderdiği top direkten döndü. Ceza alanı içinde topu alan Thiam'ın pasında Emre Akbaba'nın şutunda top az farkla auta çıktı.

9. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Augusto'nun ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer kontrol etti.

19. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın pasında topla buluşan Augusto'nun ceza sahası çaprazından vurduğu sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer, kornere çeldi.

26. dakikada sol kanattan gelişen Eyüpspor atağında Ahmed Kutucu'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Halil Akbunar'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor - İkas Eyüpspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Corendon Alanyaspor - İkas Eyüpspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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