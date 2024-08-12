Corendon Alanyaspor ile Eyüpspor Arasında 1-1\'lik Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada gelişen Eyüpspor atağında sol kanattan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Saiz'in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
76. dakikada Alanyaspor'da Augusto'nun sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topta arka direkte buluşan Cordova'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
82. dakikada gelişen atağında Alanyaspor'un sağ kanattan Augusto'nun ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Makouta'nın şutunda top az farkla auta çıktı.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Makouta dk.66), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir (Serdar Dursun dk. 66), Cordova (Furkan Bayır dk.87)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, İsmail Zehir, Ümit Karani Ünal, Lusamba
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Umut Meraş dk.62), Midtsjö (Taşkın İlter dk. 62), Halil Akbunar, Recep Niyaz (Saiz dk. 36), Emre Akbaba (Tayfur Bingöl dk.80), Ahmed Kutucu (Chatzigiovanis dk. 80), Thiam
Yedekler: Sinan Gümüş, Svit Seslar, Tugay Kacar, Birkan Tetik, Bruno
Teknik Direktör: Arda Turan
Goller: Saiz (dk. 64) (Eyüpspor), Cordova (dk.76) (Alanyaspor)
Kırmızı kart: Arda Turan (Teknik Direktör) (dk. 77) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Lima (Alanyaspor) - ANTALYA
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