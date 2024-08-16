Corendon Alanyaspor, Rony Lopes'i transfer etti - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Rony Lopes'i transfer etti

Corendon Alanyaspor, Rony Lopes\'i transfer etti

Corendon Alanyaspor, Portekizli kanat oyuncusu Rony Lopes'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, transferin uzun sürdüğünü ancak Lopes'in Alanyaspor'u tercih ettiği için teşekkür etti. Lopes ise kulübe katkı sağlamak için hazır olduğunu belirtti.

16.08.2024 18:43
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Corendon Alanyaspor Braga ile yollarını ayıran Portekizli 28 yaşındaki kanat oyuncusu Rony Lopes'i 2 yıllığına renklerine bağladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Başkan Çavuşoğlu, "Rony Lopes, hem forvet arkası hem de kanat oynayabilen bir oyuncu. Braga'dan geldi ve uzun süredir takip ettiğimiz, çok istediğimiz bir oyuncuydu. Kendisi kariyerli bir oyuncu ve kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyorum. Burada daha fazla çıkış yakalayabileceğine inandığım için kendisi de burada. Transferi biraz uzun sürdü ben kendisine Alanyaspor'u seçtiği için teşekkür ediyorum. Oda bizi istedi bizde onu istedik. Alanyaspor'umuza inşallah çok faydalı olacaktır" dedi.

"Ben kulübe her şeyimi vermek ve katkıda bulunmak için hazırım"

Rony Lopes ise şunları söyledi: "Başkanımıza sözleri için çok teşekkür ederim. En başından beri bana çok fazla güven verdi. Bana bu güveni vermesinden dolayı da çok teşekkür ederim. Buraya geldiğimden beri çok iyi karşılandım. Herkes bana çok iyi davrandı. Ben kulübe her şeyimi vermek ve katkıda bulunmak için hazırım. Hep birlikte çok mutlu olacağımıza inanıyorum. Bundan sonra çalışma zamanı" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor, Rony Lopes'i transfer etti - Son Dakika

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