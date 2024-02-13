Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklara başladı

Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklara başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında evinde oynayacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı ve dar alanda turnuva maçıyla tamamlandı. Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

13.02.2024 19:35
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü evinde Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Koordinasyon çalışmasının ardından idman, dar alanda turnuva maçıyla tamamlandı.

Alanyaspor, maç hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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