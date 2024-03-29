Corendon Alanyasporlu Futbolcular Lise Öğrencileriyle Buluştu

Corendon Alanyasporlu futbolcular Furkan Bayır, Richard Coelho ve Nuno Lima düzenlenen kariyer günü etkinliğinde lise öğrencileriyle bir araya gelerek, imza dağıttı.
Corendon Alanyasporlu futbolcular Furkan Bayır, Richard Coelho ve Nuno Lima, 'Alanyasporum Okulumda' projesi kapsamında Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen kariyer günü etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve futbolcular, okul bahçesinde Alanyaspor formalı ve atkılı lise öğrencileri tarafından oluşturulan koridorla alkışlar eşliğinde coşkuyla karşılandı.
Gerçekleştirilen programda bir konuşma gerçekleştiren Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, amaçlarının lise çağından itibaren centilmen taraftar olmayı öğretmek olduğunu belirterek, "Tam da bu yaşlardan itibaren sizlere centilmen bir taraftar olmayı öğretmek istiyoruz. Takımımızın değerlerine sahip çıkmayı öğretmeye çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki bir gün yönetimde sizler olacaksınız. Alanyaspor'u sizler yöneteceksiniz. Kulübe sizler sahip çıkacaksınız" diye konuştu.
"Taraftarın tribünlerde olması bizler için çok önemli, bizlere gurur verir"
Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise taraftarların tribünde takımı desteklemesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Gençlerin bizlere desteği tribünlerde taraftar olmak. Özellikle hem gençlerin hem de kızların tribünde olması tabii ki futbolcuları abilerine ve yönetime önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Taraftarın tribünlerde olması bizler için çok önemli, bizlere gurur verir. Sizlerin gücünü de hem futbolcular hem bizler orada hissediyoruz" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler, futbolculara çiçek takdim etti. Daha sonra öğrencilerin yoğun ilgisi altında Furkan Bayır, Richard ve Nuno Lima okul içinde öğrencilerin Alanyaspor lisanslı ürünlerini imzalayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Programa Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ANTALYA
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