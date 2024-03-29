Corendon Alanyasporlu Futbolcular Lise Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Corendon Alanyasporlu Futbolcular Lise Öğrencileriyle Buluştu

Corendon Alanyasporlu Futbolcular Lise Öğrencileriyle Buluştu

Corendon Alanyasporlu futbolcular Furkan Bayır, Richard Coelho ve Nuno Lima, Alanyasporum Okulumda projesi kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi. Kariyer günü etkinliğinde imza dağıtan futbolcular, coşkuyla karşılandı. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, centilmen taraftar olmayı öğretmeyi hedeflediklerini belirtti. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise taraftarların tribünde takımı desteklemesinin önemini vurguladı.

29.03.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyasporlu futbolcular Furkan Bayır, Richard Coelho ve Nuno Lima düzenlenen kariyer günü etkinliğinde lise öğrencileriyle bir araya gelerek, imza dağıttı.

Corendon Alanyasporlu futbolcular Furkan Bayır, Richard Coelho ve Nuno Lima, 'Alanyasporum Okulumda' projesi kapsamında Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen kariyer günü etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve futbolcular, okul bahçesinde Alanyaspor formalı ve atkılı lise öğrencileri tarafından oluşturulan koridorla alkışlar eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Gerçekleştirilen programda bir konuşma gerçekleştiren Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, amaçlarının lise çağından itibaren centilmen taraftar olmayı öğretmek olduğunu belirterek, "Tam da bu yaşlardan itibaren sizlere centilmen bir taraftar olmayı öğretmek istiyoruz. Takımımızın değerlerine sahip çıkmayı öğretmeye çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki bir gün yönetimde sizler olacaksınız. Alanyaspor'u sizler yöneteceksiniz. Kulübe sizler sahip çıkacaksınız" diye konuştu.

"Taraftarın tribünlerde olması bizler için çok önemli, bizlere gurur verir"

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise taraftarların tribünde takımı desteklemesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Gençlerin bizlere desteği tribünlerde taraftar olmak. Özellikle hem gençlerin hem de kızların tribünde olması tabii ki futbolcuları abilerine ve yönetime önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Taraftarın tribünlerde olması bizler için çok önemli, bizlere gurur verir. Sizlerin gücünü de hem futbolcular hem bizler orada hissediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler, futbolculara çiçek takdim etti. Daha sonra öğrencilerin yoğun ilgisi altında Furkan Bayır, Richard ve Nuno Lima okul içinde öğrencilerin Alanyaspor lisanslı ürünlerini imzalayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Alanya, Lima, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Alanyasporlu Futbolcular Lise Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla'da Okullar Arası Bisiklet Yarışı Gerçekleştirildi
    13:27 Muğla'da Okullar Arası Bisiklet Yarışı Gerçekleştirildi

    Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Menteşe ilçesinde düzenlenen bisiklet yarışına 150'den fazla sporcu katıldı. Yarışta dereceye giren öğrenciler Türkiye'de düzenlenecek okul yarışlarına katılma hakkı kazandı.

  • Vanlı dağcılar 2 bin 781 rakımlı dağa tırmandı
    13:25 Vanlı dağcılar 2 bin 781 rakımlı dağa tırmandı

    Rota Doğa Sporları Kulübü üyesi bir grup dağcı, Gevaş ilçe sınırında yer alan 2 bin 781 rakımlı Tazarine Dağı'na keşif tırmanışı yaptı. Van Gölü Havzası'nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak üzere etkinlikler düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü, her hafta farklı bir noktada etkinlik düzenliyor. Zorlu kış şartlarına rağmen yeni zirve keşiflerine devam eden dağcılar, 2 bin 781 rakımlı Tazarine Dağı'na tırmandı.

  • Elazığlı genç tekvandocu Ebrar Acar, Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda başarı hedefliyor
    13:15 Elazığlı genç tekvandocu Ebrar Acar, Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda başarı hedefliyor

    Elazığ'da tekvandoda çeşitli dereceler elde eden 14 yaşındaki Ebrar Acar, Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. Acar, Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde ettiği şampiyonalarda kendini geliştirerek, milli takım düzeyinde başarılar elde etmeyi hedefliyor. Hem spor hem de eğitim konusunda başarılı olan Acar, gelecekte Avrupa Şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Danimarka'da spor kuruluşları ve spor kulüpleri ile bir araya geldi
    12:34 Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Danimarka'da spor kuruluşları ve spor kulüpleri ile bir araya geldi

    Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmet Müdürü Aydın Çetin ve Proje Koordinatörü Özgür Özdemir, Sosyal İçerme İçin Spor Projesi kapsamında yapılacak işbaşı ve gözlem faaliyetlerinin hazırlığı için Danimarka'da spor kuruluşları ve spor kulüpleri ile bir araya geldi. Proje kapsamında çalışan personelin hareketliliğini sağlamak amacıyla 10 kişilik bir ekiple nisan ayında Danimarka'ya gidileceği belirtildi.

  • Karşıyaka Spor Kulübü Taraftaları Bir İlke İmza Atarak Statlarının Yapılması İçin Miting Düzenledi
    12:23 Karşıyaka Spor Kulübü Taraftaları Bir İlke İmza Atarak Statlarının Yapılması İçin Miting Düzenledi

    Karşıyaka Spor Kulübü taraftarları bir ilke imza atarak 2015 yılında yeni stadyum projesi yapmak için yıkılan eski Karşıyaka İlçe Stadı’nın yeniden yapılması için miting düzenledi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, “10 yıl önce yıkıldı ve artık biz stadyumumuzu geri istiyoruz” dedi. Mitinge katılan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da bakanlığın stadı yapmaması halinde belediye olarak yapmaya hazır olduklarını söyledi.

  • MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor maçı için Antalya'da kampa girdi
    12:13 MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor maçı için Antalya'da kampa girdi

    MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynayacağı Bitexen Antalyaspor maçı için Antalya'da kampa girdi. Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde 4 günlük kampa girecek teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını burada sürdürecek. Ligde 33 puanla 14. sırada yer alan başkent ekibi, 2 Nisan'da oynayacağı maç sonrası Ankara'ya dönecek.

  • Jandarma Personeline Tarım Araçları Güvenli Kullanımı Eğitimi Veriliyor
    12:07 Jandarma Personeline Tarım Araçları Güvenli Kullanımı Eğitimi Veriliyor

    Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması için zorlu iklim ve arazi koşullarında görev yapan personeline kırsal alanlarda traktör kazalarını azaltmak amacıyla Bursa'da 'Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi' uyguluyor. Eğitimlerde tarım araçlarının sürüşe başlamadan önce ve sürüş sırasında yapılacak işlemler, kazaların nedenleri, sürücülerde gereken belgeler ve malzemeler konularında teorik ve uygulamalı dersler veriliyor.

  • Bilecikli sporcular Kocaeli'den madalyalarla döndü
    11:55 Bilecikli sporcular Kocaeli'den madalyalarla döndü

    Kocaeli Uluslararası Judo Turnuvası'nda mücadele eden Bilecikli sporcular, Süper Minikler kategorisinde başarılı performans sergileyerek madalyalar kazandı. Aybars Ali Akpınar gümüş, Rüzgar Su ise bronz madalya elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

  • Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, gençlerle iftar sofrasında buluştu
    11:53 Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, gençlerle iftar sofrasında buluştu

    Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla'da eğitim alan ve Menteşe Turgutreis KYK Yurdunda kalan gençlerle iftar sofrasında buluştu. İftarın ardından gençlerle sohbet eden Vali Akbıyık, tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi. Programa üniversite rektörü, kaymakam, gençlik ve spor il müdürü ve il müftüsü de katıldı.

  • Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
    11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor

    Olaylı Trabzonspor maçında yaşananların ardından ligden çekilmeyi gündemine alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, lige devam etmek istiyor.


13:31 Bursa’da villada patlama: Yangın çıktı, bahçıvan alevler içinde kendini sokağa attı Bursa'da villada patlama: Yangın çıktı, bahçıvan alevler içinde kendini sokağa attı
13:04 Yüzde 42’lik hisseyi de satın aldılar İstinye Park AVM’nin tek sahibi Orjin Gayrimenkul Grubu oldu Yüzde 42'lik hisseyi de satın aldılar! İstinye Park AVM'nin tek sahibi Orjin Gayrimenkul Grubu oldu
11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
10:03 Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik
00:21 YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
12:27 Kadir İnanır’ın durumu iyileşiyor Kadir İnanır'ın durumu iyileşiyor
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:35 Kedi Eros’un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: “Yanılgıya düşüldü“ Kedi Eros'un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: "Yanılgıya düşüldü"
11:10 Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
11:03 İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul
10:49 Tarihi Tuzhisar Kilisesi sahibinden satılık olarak 16 Milyon TL’ye satışa çıkarıldı Tarihi Tuzhisar Kilisesi sahibinden satılık olarak 16 Milyon TL'ye satışa çıkarıldı
10:23 Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü
10:17 Yoldan geçen kedinin üzerine şişe fırlatıp, uyaran kişinin üzerine yürüyen şüpheliye 2 bin TL ceza kesildi Yoldan geçen kedinin üzerine şişe fırlatıp, uyaran kişinin üzerine yürüyen şüpheliye 2 bin TL ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 13:40:10. #1.12#
SON DAKİKA: Corendon Alanyasporlu Futbolcular Lise Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement