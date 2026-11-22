TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tekirdağ temsilcisi Çorluspor 1947 yeni teknik direktörü Özgür Ergün nezaretinde çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Çorluspor 1947, Sincan Belediyesi Ankaraspor'a konuk oldu. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kemal Savaş düdük çalarken yardımcılıklarını Sezgin Şahbaz ve Tolga Okumuş yaptı. İlk yarıda Alpay Koldaş'ın golüyle öne geçen Çorluspor 1947 ev sahibi takımın ilk yarının son dakikasında Hacı Ömer Doğru ile bulduğu gole engel olamayınca taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıda son dakikada golü bulan taraf ise konuk ekip Çorluspor 1947 oldu. Oyuna son bölümde dahil olan Adnan Karahisar'ın golüyle maçta bir kez daha öne geçen sarı-kırmızılılar kalan bölümde başka gol olmayınca sahadan galibiyetle ve 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu skorla yeni teknik direktörü Özgür Ergün ile ilk galibiyetini alan Çorluspor 1947 puanını 24'e yükseltti. Tekirdağ temsilcisi gelecek hafta sahasında Sebat Gençlikspor takımını konuk edecek.