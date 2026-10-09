Çorum Belediyesi\'nde 21 takımlı Birimler Arası Futbol Turnuvası\'nın kuraları çekildi

Çorum Belediyesi'nde 21 takımlı Birimler Arası Futbol Turnuvası'nın kuraları çekildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Belediyesi personeli arasında düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda kuralar çekildi. 21 takımın mücadele edeceği turnuva 12 Ekim Pazartesi günü Ticaret Lisesi Halı Sahası'nda başlayacak.
Çorum Belediyesi tarafından belediye personelleri arasında düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda kuralar çekildi. Toplam 21 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği turnuvanın ilk düdüğü 12 Ekim Pazartesi günü çalacak.
21 takımın mücadele edeceği Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda kura çekimi konferans salonunda gerçekleştirildi. 4 grupta 21 takımın mücadele edeceği turnuvada ilk 3 grup 5'erli takımlardan oluşurken son grup ise 6 takımdan oluştu. Belediye Başkanı İsmail Yağbat'ında katıldığı kura çekiminde birim temsilcileri ve takımların kaptanlarıda hazır bulundu. Kura çekim öncesinde konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Maçların centilmence geçmesi temennisinde bulunan Yağbat turnuvaya katılan takımlara başarı dileğinde bulundu.Turnuva 12 Ekim Pazartesi günü Ticaret Lisesi Halı Sahası'nda oynanacak maçlarla başlayacak.
A Grubu, Fen İşleri Müdürlüğü 2, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kanal FK, BELTUR FK, İtfaiyespor'dan oluşurken, B Grubunda Temizlik 1, Haddini Bilbao, YEM FK, Ulaşım FK, Park Bahçeler 2 takımları yer alıyor.
C Grubunu ise BABARAJ FK, Destek Hizmetleri FK, İmar İstimlak FK, Özel Güvenlik FK, Fen İşleri Müdürlüğü 1 takımları; D Grubunu ise Son Dişli, Park Bahçeler 1, Temizlik 2, Park Bahçeler 3, Su Teknisyenliği, Zabıta FK takımlarını oluşturuyor.
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