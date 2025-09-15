Çorum'da A Milli Basketbol Takımı'na Final Desteği - Son Dakika
Çorum'da A Milli Basketbol Takımı'na Final Desteği

Çorum'da A Milli Basketbol Takımı'na Final Desteği
15.09.2025 00:29  Güncelleme: 00:33
Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya'ya karşı oynadığı final maçını coşkuyla izledi. Final sonrası hüzünlü anlar yaşandı ancak Belediye Başkanı, milli takımın başarıları için destek sözü verdi.

Çorum'da kent meydanında toplanan yüzlerce vatandaş, A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile karşılaştığı final maçını izledi.

Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nı dolduran 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla 24 yıl sonra finale çıkan 12 Dev Adam'a destek vermek için tek yürek oldu. Maç öncesi hep bir ağızdan söylenen marşlar ve tezahüratlarla final heyecanı yaşandı. Maçın bitiş düdüğüyle vatandaşlar, milli takımın finalden ikincilikle ayrılması sebebiyle büyük hüzün yaşadı.

"12 dev adam gönlümüzün şampiyonu"

Maçın ardından konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "85 milyon bugün bu gece '12 Dev Adam'la beraberdik. Dünyanın merkezi Çorum'da da öyleydi. Binlerce kardeşimizle beraber maçı Kadeş Barış Meydanı'ndan izledik. Tabii gönül isterdi ki mehterle, bayraklarımızla birlikte bir şampiyonluğu kutlayalım. Ama onlar bizim gönlümüzün şampiyonu. Gerçekten büyük bir mücadele ettiler, milletimizi en güzel şekilde temsil ettiler. Belki bu kez olmadı ama bir dahaki sefere şampiyonluk bizim olacak. Şu an Avrupa ikincisi 12 Dev Adam'a bundan sonraki tüm maçlarında başarılar diliyoruz. Millet olarak, Çorumlular olarak her zaman arkalarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ÇORUM

Çorum'da A Milli Basketbol Takımı'na Final Desteği

SON DAKİKA: Çorum'da A Milli Basketbol Takımı'na Final Desteği - Son Dakika
