Çorum'da Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Çorum'da Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası Başladı

Çorum\'da Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası Başladı

Çorum'da düzenlenen Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Çatak Tabiat Parkı'nda başladı. Şampiyonaya 130 spor kulübünden 1250 sporcu katılıyor. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, sporcuları en iyi şekilde ağırlamaya özen gösterdiklerini belirtti. Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu ise Çorum'un oryantiring sporu için uygun bir kent olduğunu vurgulayarak, sporcuların milli takıma seçilmesini ve uluslararası arenada ülkemizi temsil etmelerini beklediklerini söyledi. Şampiyona, yarın Mislerovacığı köyünde devam edecek ve 21 Nisan Pazar günü kent merkezindeki etabın ardından sona erecek.

19.04.2024 14:24
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Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.

Çatak Tabiat Parkı'nda başlayan şampiyonaya 130 spor kulübünden 1250 sporcu katılıyor.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, gazetecilere, sporcuları en iyi şekilde ağırlamaya özen gösterdiklerini söyledi.

Çorum'u sporun merkezi haline getirmek amacıyla çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Yağbat, "Çorum Belediyesi olarak kendimize, 'Spor şehri Çorum, sporcu dostu Çorum' şeklinde bir vizyon belirledik. Bu anlamda birçok ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu da şampiyonaya 16 yaş üzeri kategorilerden 1250 sporcunun katıldığını bildirdi.

Çorum'un oryantiring sporu için uygun bir kent olduğuna dikkati çeken Çolakoğlu, "Hem coğrafi hem iklim olarak çok uygun. Burada yarışacak çocuklarımız aldıkları derecelerle milli takıma seçilecek ve devamında da uluslararası arenada ülkemizi temsil edecekler. İnşallah uluslararası arenada da başarı bekliyoruz gençlerimizden, çocuklarımızdan." diye konuştu.

Yarın Mislerovacığı köyünde devam edecek organizasyon, 21 Nisan Pazar günü kent merkezindeki etabın ardından sona erecek.

Kaynak: AA

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