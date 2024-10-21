Çorum'da Masa Tenisi Eğitim Merkezi Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çorum'da Masa Tenisi Eğitim Merkezi Açılıyor

Çorum\'da Masa Tenisi Eğitim Merkezi Açılıyor

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni Masa Tenisi Eğitim Merkezi'nin 29 Ekim'de açılacağını duyurdu. Tesis, kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa edildi.

21.10.2024 16:26  Güncelleme: 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın projeleri arasında yer alan Masa Tenisi Eğitim Merkezi 29 Ekim'de düzenlenecek törenle hizmete başlayacak.

Çorum Belediyesi, 'Spor Şehri Çorum' sloganıyla çalışmalarını sürdürürken kente yeni bir tesis daha kazandırıldı. 2 bin 500 metrekare arsa üzerine inşa edilen ve 710 metrekare kapalı alana sahip olan Masa Tenisi Eğitim Merkezi, Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'de açılacak.

Ulukavak Mahallesi Tekceviz 27. Sokak'ta inşa edilen Masa Tenisi Eğitim Merkezi'nde çevre düzenlemelerinin de tamamlanarak açılışa hazır hale getirildiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'u spor şehri yapmak adına yeni bir tesisi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehrin spor altyapısını güçlendirmek adına önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, "Bu zamana kadar nizami futbol sahaları, semt sahaları, yüzme havuzları, spor salonları gibi birçok farklı alanda sporun altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları hayata geçirdik. Belediye olarak, Süper Lig'de kadın ve erkek masa tenisinde takımımız var. Bu branşta sporcularımız büyük başarılara imza atıyor ve milli takımda ülkemizi temsil ediyorlar. Bu anlamda, Masa Tenisi Eğitim Merkezi bizim için önemli bir projeydi. 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tesisimizi tamamlamayı başardık ve bizim için çok önemli bir tarih olan, Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim'de hizmete açacağız. Çoruma ve sporcularımıza hayırlı uğurlu olsun. Ben inanıyorum ki burada yapılacak çalışmalarla milli takımımıza sporcular göndermeye ve başarılar kazanmaya devam edeceğiz" ifaderini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, Politika, 29 Ekim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum'da Masa Tenisi Eğitim Merkezi Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:09:02. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Masa Tenisi Eğitim Merkezi Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.