Çorum FK, Alanyaspor maçı için Uğur Uçar yönetiminde taktik çalıştı

Çorum FK, Alanyaspor maçı için Uğur Uçar yönetiminde taktik çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlılar, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Alanya spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, spor salonunda başladı. Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması yaptı. Salon programının ardından sahaya geçen kırmızı-siyahlılar, çalışmalarına dinamik ısınmayla devam etti.
Kırmızı-siyahlı ekip daha sonra Alanyaspor karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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