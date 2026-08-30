Çorum FK, Ermin Mahmic'i Transfer Etti - Son Dakika
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Çorum FK, Ermin Mahmic'i Transfer Etti

Çorum FK, Ermin Mahmic\'i Transfer Etti
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Çorum FK, Bosna Hersekli Ermin Mahmic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ÇORUM, – ÇORUM FK, FC Slovan Liberec forması giyen Bosna Hersekli milli orta saha oyuncusu Ermin Mahmic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun transferi konusunda FC Slovan Liberec ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Mahmic ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bosna Hersek Milli Takımı forması da giyen Ermin Mahmic'in, yeni sezonda ARCA Çorum FK'nın başarısı için mücadele edeceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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