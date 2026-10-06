Çorum FK, Gaziantep FK deplasmanı hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 11 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların salonda gerçekleştirdiği aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Oyuncular daha sonra sahaya geçerek dinamik ısınma hareketleri yaptı. Isınmanın ardından 5'e 2 rondo ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Futbolcuların yüksek tempoda sürdürdüğü bölümde topa sahip olma ve hızlı pas organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanın devamında dar alan oyunlarına geçildi. Teknik heyet, bu bölümde oyuncuların çabuk karar verme, pas bağlantıları ve oyun içi reaksiyonları üzerinde çalıştı.