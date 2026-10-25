Çorum FK, Göztepe'ye 2-0 yenildi; Burak Yılmaz bireysel hataları işaret etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Arca Çorum FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, maçı bireysel hatalar nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

Burak Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi hazırlandıklarını ve Göztepe'nin fiziksel oyununa cevap vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Bireysel hatalar nedeniyle kalelerinde 2 gol gördüklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Göztepe'nin oyununu biliyoruz. Aslında Göztepe kolay analiz edilen bir takım gibi görünse de yaklaşık 3-4 senedir bu oyunu oynayıp her takıma zorluk çıkarabilen bir oyun oynuyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz teknik bir takımımız. Daha çok teknik ve taktik üzerine kafa yorarken, futbolun bu tarafı da var. Fizik, ikili mücadele. Baktığın zaman ikili mücadeleyi kim fazla kazanmışsa o ayakta kalıp özgüveni de alıyor oyunda. Böyle bir maç oldu. Oyuncularım bireysel hatalar yaptı, canları sağ olsun. Kafamızı kaldıracağız, Erzurum maçına bakacağız."

Burak Yılmaz, müsabakayı ilk yarıdaki gollerle kaybettiklerini dile getirerek, "Aslında biz maçı ilk devre kaybettik. Oyuncularıma ikinci devredeki reaksiyonları için teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 3-4 tane net pozisyonumuz da var. Olmadı, yani futbolun güzelliği bunlar. Göztepe, her ne kadar kolay analiz edilen bir takım olsa da kesinlikle çok güçlü tarafları var. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.