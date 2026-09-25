Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Antalya kampında ilk antrenmanına çıktı

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Antalya kampında ilk antrenmanına çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum FK, milli maçlar nedeniyle verilen arayı Antalya'da kampla değerlendirirken teknik direktör Burak Yılmaz takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Dinamik ısınma ve 5'e 2 rondo ile başlayan çalışma, aerobik koşu, pas ve dar alan oyunlarının ardından kaleli oyunla sona erdi.
Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.
Çorum FK, milli maçlar sebebiyle Trendyol Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiriyor. Çorum FK ile anlaşan Teknik Direktör Burak Yılmaz da kırmızı-siyahlı takımın başında ilk antrenmanına çıktı.
Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 rondo çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra aerobik koşu ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Programın devamında dar alan oyunları oynandı. Günün antrenmanı kaleli oyunla tamamlandı.
Kaynak: İHA
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