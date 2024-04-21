Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligin bitimine üç hafta kaldığını belirterek, "Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK, sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Serkan Özbalta, her iki takım içinde önemli olan son düzlüğe girildiğini söyledi. Ligin bitimine üç hafta kaldığına dikkat çeken Özbalta, "Adanaspor'un da bizimle birlikte puana ihtiyacı var. Biz yukarı yükselmek, onlar da bulundukları konumu korumak istiyorlar. Hem oyun anlamında hem de mücadele anlamında iyi olmak zorundayız. Güzel skorlar alınması başta camiamız olmak üzere herkesi memnun ediyor" diye konuştu.
"Onlara galibiyet hediye ettiğimiz için mutluyum"
Maça iyi başladıklarını ve erken bir gol bulduklarını anlatan Özbalta, "Golden sonra birkaç tane daha net pozisyon bulduk. Geraldo'nun sakatlığıyla birlikte erken bir değişiklik oldu. Sonrasında maç ortada geçti. Son bölümde de düşme hattında olan olduğu için risk alarak üzerimize gelen bir Adanaspor vardı. Hem oyunu tutabilme adına hem ön tarafa daha hızlı gidebilme adına maçı bitirmesini bildik. İkinci bulduğumuz gol çok güzel oldu. Bizi rahatlattı. Seyircimiz çok iyiydi. Çok teşekkür ederim. Bir şehirde takıma seyircisinin nasıl etki ettiğini bugün gösterdiler. Onlara galibiyet hediye ettiğimiz için mutluyum. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Üç maçımız var. İkili averaj var. Yarın Erzurumspor müsabakasına hazırlanacağız. Maç maç bakacağımız periyoda girdik. 12 Mayıs'ta inşallah arzu ettiğimiz noktada oluruz" diye konuştu.
"İnşallah üçüncü bitirirsek takımı finale en iyi şekilde hazırlarız"
Bir basın mensubunun "Play-off finaline direkt gitmeyi mi yoksa eleme maçlarıyla mı gitmeyi istersiniz?" sorusuna Özbalta, "Eksileri ve artıları var. Tabii ki üçüncü olmayı istiyoruz. Koca bir sezon geçiriyorsunuz. Yıpranma payı yüksek. Görüyorsunuz Ozan Sol geçtiğimiz haftaki sakatlığı 5 ayına mal olacak. Bu hafta Geraldo. Oyunculara yük bindikçe yıpranıyorlar. Havalarında ısınmasıyla beraber 3-5 maçı böyle geçirecek. O yükü üzerinden alma bakımında üçüncülük önemli. Şu an çok erken ama inşallah üçüncü bitirirsek takımı finale en iyi şekilde hazırlarız" dedi. - ÇORUM
Son Dakika › Spor › Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor - Son Dakika
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı tamamlandı. Yarışa Türkiye, Rusya, Norveç, Romanya ve Gürcistan'dan 85 sporcu katıldı. Sporcular, Tahtalı Dağı'nın zirvesinden başlayarak zorlu parkurları aşarak denize indi. Yarışın bitiş çizgisinde sahile kurulan rampadan denize atlayan sporcular renkli görüntüler oluşturdu.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenerek çeyrek finalde veda etti. Kaçırdığı penaltı sonrası eleştirilerin hedefi olan Leonardo Bonucci'nin, Fenerbahçe taraftarından gelen tepkiler nedeniyle emeklilik kararı alabileceği iddia edildi.
Çorum'da düzenlenen Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi. 3 gün süren yarışlara 130 spor kulübünden 1250 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.
Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligin bitimine üç hafta kaldığını belirterek, 'Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor' dedi. Çorum FK, sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev ise ayrı çalıştı. Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Artvin'de düzenlenen 29. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali sona erdi. Festivalde 103 boğa yer aldı ve 61 boğa güreşti. Ergin Ateşsaçan'a ait 'Çilo', Mustafa Yeşilyurt'a ait 'Zaza', Batuhan Çelik'e ait 'Kadirağa' ve Erşan Aydın'a ait 'Aslan' isimli boğalar birinci oldu. Güreşlerde toplamda 90 bin lira para ödülü dağıtıldı. Festivali binlerce kişi izledi ve boğa güreşleri kültürünün devam etmesi temenni edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?