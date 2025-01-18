Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Suat Güz
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Kadir Seven, Ferhat Yazgan, Erkan Kaş, Suat Kaya (Dk. 68 Eren Karadağ), Tunahan Ergül, Atakan Akkaynak (Dk. 68 Atakan Cangöz), Kerem Kalafat (Dk. 86 Burak Süleyman), Geraldo (Dk. 63 Catic), Verheydt
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac (Dk. 90+3 Atalay Babacan), Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Dk. 71 Barış Ekincier), Serkan Göksu, Hoti (Dk. 71 Dokanovic), Furkan Apaydın (Dk. 53 Ali Turap Bülbül), Benny, Soukou, Bardhi (Dk. 71 Batuhan Çelik)
Goller: Dk. 9 Tunahan Ergül, Dk. 47 Geraldo, Dk. 82 Verheydt (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 70 Burak Öksüz (Central Hospital Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Hasan Hüseyin Akınay, Dk. 90+6 Kerem Kalafat (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 7 Hoti, Dk. 75 Cavare, Dk. 87 Cihan Topaloğlu (Central Hospital Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Çorum FK, Ümraniyespor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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