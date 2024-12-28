Çözüm Koleji, Tek Pota Lise Turnuvası\'nı Kazandı

Spor

Gençleri bağımlılıktan uzaklaştırma ve spora kazandırma amacıyla bu sene dördüncüsü düzenlenen Tek Pota Lise 2024 Basketbol Turnuvası'nın şampiyonu Çözüm Koleji oldu.

Lokman Hekim Üniversitesi Söğütözü Spor Salonu'nda 3x3 tek pota formatında oynanan final karşılaşmasında Ankara Bilim Koleji'ni 20-16'lık skorla yenen Çözüm Koleji, kupayı kazanma başarısını gösterdi. Turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan MatBilim Koleji de bronz madalyanın sahibi oldu.

Profesyonel Basketbolcular Derneği Başkanı ve eski NBA oyuncusu Furkan Aldemir de genç sporcularla bir araya gelerek turnuva finalini yerinden takip etti.

Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Altuğ organizasyona ilişkin, "Tek Pota Lise artık geleneksel bir hale geldi ve üniversite olarak bu tarz turnuvalara öncülük ettiğimiz için mutluyuz. Öğrencileri bağımlılıklardan uzak tutarak spora özendirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.