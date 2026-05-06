Crabbe, TUR 2026'nın İkinci Etabını Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Crabbe, TUR 2026'nın İkinci Etabını Kazandı

Crabbe, TUR 2026\'nın İkinci Etabını Kazandı
06.05.2026 02:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tom Crabbe, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını birinci tamamladı.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) ikinci etabını, Team Flanders-Baloise takımının Belçikalı sporcusu Tom Crabbe kazandı.

İlk etabın da galibi olan Crabbe, son bölümü büyük mücadeleye sahne olan 152,8 kilometrelik yarışı 3 saat 35 dakika 32 saniyeyle birinci sırada tamamladı.

Sprint finişine sahne olan etapta Alpecin-Premier Tech takımından Belçikalı Sente Sentjens 2'nciliği, Burgos Burpellet takımından Meksikalı Cesar Macias ise 3'üncülüğü elde etti.

Crabbe, genel ve sprint klasmanında liderliğini sürdürerek turkuaz ve yeşil mayoyu korudu.

ATT Investments ekibinden Polonyalı Michal Pomorski, ikinci etabın tırmanış klasmanını 2, "Türkiye güzellikleri" klasmanını 1. sırada tamamladı ve kırmızı ve beyaz mayoyu sırtında tuttu.

TUR 2026'nın üçüncü etabı: Marmaris-Kıran

Yarışa, yarın Marmaris ile Kıran arasında yapılacak 3. etapla devam edilecek.

Sporcular, zirve finişine sahne olacak 132,7 kilometrelik etapta pedal çevirecek. Marmaris Atatürk Caddesi'nden başlayacak etap, Datça Yarımadası'na uzanan zorlu parkurun ardından Kıran'da sona erecek.

Dar ve teknik yolların öne çıkacağı etapta bisikletçiler, hem parkurun zorluk derecesiyle hem de etap zaferi için birbirleriyle mücadele edecek.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Crabbe, TUR 2026'nın İkinci Etabını Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:53:41. #7.12#
SON DAKİKA: Crabbe, TUR 2026'nın İkinci Etabını Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.