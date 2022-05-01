Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3 - 2 - Son Dakika
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Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3 - 2

01.05.2022 17:15
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3 - 2

STAT: TarsusHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Süleyman Yavaşoğlu, Şenol BektaşTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz, Abdussamed, Batuhan(Dk. 54 Cengiz), Artun (Dk. 75 Azad), Hakan Demir (Dk. 88 Sinan), Alperen (Dk. 88 Özgür), Gökhan, Eren (Dk.

STAT: Tarsus

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Süleyman Yavaşoğlu, Şenol BektaşTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz, Abdussamed, Batuhan(Dk. 54 Cengiz), Artun (Dk. 75 Azad), Hakan Demir (Dk. 88 Sinan), Alperen (Dk. 88 Özgür), Gökhan, Eren (Dk. 54 Yılmaz), Volkan, Sefa Durmuş, ErmanCRISTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR : Yüksel, Sefa Aksoy, Tarık(Dk. 46 Ercüment), Hakan Çevik (Dk. 82 Selim) Aykut, Hüseyin (Rıdvan Dk. 72), Ertuğrul, Fatih, Fatih, Alper, Tezcan(Embiya Dk. 46), Oğuzhan (Emre Dk. 72)GOLLER: Dk.62-Dk.69 Alperen, Dk.72 Yılmaz (Tarsus İdman Yurdu) - Dk.58 Embiya, Dk.60 Ercüment (Criptoswaps Zonguldak Kömürspor)SARI KARTLAR: Hakan Demir, Sefa Durmuş, Yılmaz (Tarsus İdman Yurdu) - Oğuzhan (Criptoswaps Zonguldak Kömürspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, sahasında Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'u 3-2 yendi.


Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3 - 2
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3 - 2
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3 - 2
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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 Zonguldak Kömürspor: 2 TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 Zonguldak Kömürspor: 2 Rektör Özölçer, Ramazan Bayramını kutladı Rektör Özölçer, Ramazan Bayramını kutladı

İlker Yasin, Hakan Demir, Zonguldak, Tarsus, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3 - 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3 - 2 - Son Dakika
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