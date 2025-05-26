Cristiano Ronaldo, Al-Nassr\'a veda etti

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak ediliyordu. Yıldız oyuncu için sıcak bir gelişme yaşandı.

AL NASSR'A VEDA ETTİ

40 yaşındaki Portekizli yıldız Ronaldo, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Suudi ekibi Al-Nassr'a veda etti. Ronaldo yaptığı açıklamada, "Bu bölüm bitti. Hikaye? Hala yazılıyor. Herkese minnettarım." ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun gelecek adresinin futbola başladığı kulüp olan Sporting olması bekleniyor.

AL NASSR PERFORMANSI

Bu sezon Al Nassr formasını 41 maçta giyen Ronaldo, 34 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Toplam kariyerinde 936 gol kaydeden Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nde bu sezon 25 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı.