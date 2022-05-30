Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor

30.05.2022 16:09

Cristiano Ronaldo için atılan iddia çok konuşuldu. Serie A ekiplerinden Roma, dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istiyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, bu sezon ligi 58 puanla 6. sırada tamamladı. Diğer yandan Kırmızı Şeytanlar, yeni teknik direktörü Erik Ten Hag ile birlikte gelecek sezon hazırlıklarına erken başladı. Manchester United, işe takımdaki oyuncuları ekipte tutmakla başlamak isterken hücum hattında görev yapan dünya yıldızı oyuncusuna talip çıktı.

ROMA'NIN HEDEFİ SÜPER YILDIZ RONALDO

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Roma, dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Yer yerinden oynayacak! Cristiano Ronaldo eski hocasının takımına gidiyor

MOURİNHO ESKİ ÖĞRENCİSİYLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz hafta içerisinde bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Roma, önümüzdeki sezon çıtayı daha da yukarı çıkarma planları yapıyor. Bu doğrultuda kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren teknik direktör Jose Mourinho, adı birçok takımla anılan Real Madrid'den eski öğrencisi Ronaldo'yu istiyor.

Yer yerinden oynayacak! Cristiano Ronaldo eski hocasının takımına gidiyor
Cristiano Ronaldo-Jose Mourinho

37 YAŞINDAKİ YILDIZ PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Cristiano Ronaldo bu sezon Premier Lig'de 18 gol 3 asist ile oynarken, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole imza attı.

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İtalya Serie A, Premier Lig, Cristiano, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor - Son Dakika


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