İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, bu sezon ligi 58 puanla 6. sırada tamamladı. Diğer yandan Kırmızı Şeytanlar, yeni teknik direktörü Erik Ten Hag ile birlikte gelecek sezon hazırlıklarına erken başladı. Manchester United, işe takımdaki oyuncuları ekipte tutmakla başlamak isterken hücum hattında görev yapan dünya yıldızı oyuncusuna talip çıktı.
İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Roma, dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istiyor.
Geçtiğimiz hafta içerisinde bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Roma, önümüzdeki sezon çıtayı daha da yukarı çıkarma planları yapıyor. Bu doğrultuda kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren teknik direktör Jose Mourinho, adı birçok takımla anılan Real Madrid'den eski öğrencisi Ronaldo'yu istiyor.
Cristiano Ronaldo bu sezon Premier Lig'de 18 gol 3 asist ile oynarken, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole imza attı.
Son Dakika › Spor › Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor - Son Dakika