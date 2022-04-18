Cristiano Ronaldo yeni doğan ikizlerinden birini kaybetti - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo yeni doğan ikizlerinden birini kaybetti

18.04.2022 22:06
Cristiano Ronaldo yeni doğan ikizlerinden birini kaybetti

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, yeni doğan ikizlerinden birinin hayatını kaybettiğini paylaştı.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, yeni doğan ikizlerinden birinin hayatını kaybettiğini paylaştı.

Çift, sosyal medya hesaplarından yaptığı ortak açıklamada, "Oğlumuzun yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle açıklıyoruz. Bir anne-babanın karşılaşabileceği en büyük acıyı yaşıyoruz. Buna dayanmak için umut ve mutluluk veren tek şey, kızımızın doğumu. Oğlumuz, sen bir meleksin. Seni daima seveceğiz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen 37 yaşındaki Ronaldo'nun 4 çocuğu daha bulunuyor.

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Cristiano, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo yeni doğan ikizlerinden birini kaybetti - Son Dakika


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