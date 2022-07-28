Genç sporcular sertifikalarını aldı - Son Dakika
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Genç sporcular sertifikalarını aldı

28.07.2022 11:24
Genç sporcular sertifikalarını aldı

Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen ve binlerce çocuğun katıldığı yaz spor okullarında birinci etabı tamamlayan sporcular sertifikalarını aldı.

Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen ve binlerce çocuğun katıldığı yaz spor okullarında birinci etabı tamamlayan sporcular sertifikalarını aldı.

Çukurova Belediyesi Yaz Spor Okulları birinci etabının tamamlanması dolayısıyla Muhteşem Ekenler Tenis Kortlarında gerçekleştirildi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sertifika töreninde yaptığı konuşmada sporun gençlerin gelişimi ve toplum sağlığı açısından önemine değindi. Bu yıl yaz spor okullarına daha büyük bir ilginin olduğunu belirten Başkan Soner Çetin, "Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için onları kültür sanat ve spor aktivitelerine yönlendirmek gerekiyor. Biz de Çukurova Belediyesi olarak bu konuda elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Yaz spor okullarımız bu çalışmalardan biri. Yaz spor okullarına katılan çocuklarımızı kutluyor, ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Soner Çetin'in konuşmasının ardından ücretsiz yaz spor okullarında birinci etabı tamamlayan sporculara sertifikaları verildi. Sertifikalar futbol, tenis ve savunma sporları eğitimi alan gençlere verildi. İlk etabın ardından ikinci etap çalışmalarının da başlayacağı bildirildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Soner Çetin, Çukurova, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç sporcular sertifikalarını aldı - Son Dakika

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