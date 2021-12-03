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Çukurova'nın rakibi Lointek Gernika oldu - Son Dakika

Çukurova'nın rakibi Lointek Gernika oldu

03.12.2021 11:49
Çukurova'nın rakibi Lointek Gernika oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) grup mücadelelerinde 6'da 6 yapan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, son 32 turunda İspanya temsilcisi Lointek Gernika ile eşleşti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) grup mücadelelerinde 6'da 6 yapan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, son 32 turunda İspanya temsilcisi Lointek Gernika ile eşleşti.

Turnuvada C grubunda mücadele eden Çukurova Basketbol; Belarus ekibi Horizont Minsk'i 55-78 ve 78-48, Polonya temsilcileri AZS UMCS Lublin'i 98-75 ve 60-72, Enea Gorzow'u ise 106-62 ve 68-75 mağlup ederek, 6 maçta 6 galibiyetle lider olarak bir üst tura çıkmayı başardı. Dün akşam tüm gruplardaki maçların da sona ermesinin ardından son 32 turundaki eşleşmeler belli oldu.Buna göre Çukurova Basketbol, Tango Bourges, Valencia BC, LDLC ASVEL Feminin, Villeneuve d'Ascq LM, Prometey, Nadezhda, Nesibe Aydın, Olympiacos S.F.P., BC Polkowice, Castors Braine, Tarbes GB, Roche Vendee, Movistar Estudiantes, OGM Ormanspor, Zabiny Brno, DVTK, ACS Sepsi-SIC, Flammes, Nika Syktyvkar, AZS UMCS Lublin, Neve David Ramla, Kangoeroes Basket, WBC Enisey, NKA Universitas PEAC, MBK Ruzomberok, BCF Elfic Fribourg, Tenerife, Hatayspor, Lointek Gernika, KKZ Crvena Zvezda ve London Lions takımları, adını bir üst tura yazdırdı.

Eşleşmeler takımların gruplarda elde ettikleri averaja göre belirlenirken, 139 averajla genel sıralamanın 3'üncü basamağında yer alan ÇBK, 30'uncu sıradaki İspanyol ekibi Lointek Gernika'nın rakibi oldu. Bu turdaki ilk maçlar 15 Aralık Çarşamba, rövanş karşılaşmaları ise 22 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Turu geçen ekip son 16 turundaki rakibini bekleyecek.


- Mersin
Çukurova'nın rakibi Lointek Gernika oldu

Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, Belarus, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çukurova'nın rakibi Lointek Gernika oldu - Son Dakika Spor


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