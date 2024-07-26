Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir takımını soyunma odasında tebrik etti - Son Dakika
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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir takımını soyunma odasında tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'in, La Fiorita'yı 6-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından soyunma odasında teknik ekibi ve futbolcuları tebrik etti. UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Başakşehir, konuk ettiği San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1'lik skorla mağlup etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsabakanın ardından soyuna odasına giderek, alınan sonuçtan dolayı Teknik Direktör Çağdaş Atan ve futbolcuları tebrik etti.

26.07.2024 00:38
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir takımını soyunma odasında tebrik etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'in, La Fiorita'yı 6-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından soyunma odasında teknik ekibi ve futbolcuları tebrik etti.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Başakşehir, konuk ettiği San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsabakanın ardından soyuna odasına giderek, alınan sonuçtan dolayı Teknik Direktör Çağdaş Atan ve futbolcuları tebrik etti.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Çağdaş Atan, San Marino, Başakşehir, Konferans, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir takımını soyunma odasında tebrik etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir takımını soyunma odasında tebrik etti - Son Dakika
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