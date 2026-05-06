Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EuroCup 3 şampiyonu Beşiktaş Takımı'na kutlama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 3 şampiyonu olan Beşiktaş Takımı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda,"Tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 3 şampiyonu olan Beşiktaş takımımızı, oyuncularını, teknik heyetini ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
