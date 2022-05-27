Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı

27.05.2022 16:08

Muğla'nın Marmaris ilçesinden, 25 Mayıs'ta başlayan Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı, teknelerin tamamının Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki bitiş noktasına ulaşmasıyla tamamlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden, 25 Mayıs'ta başlayan Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın 1. etabı, teknelerin tamamının Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki bitiş noktasına ulaşmasıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Arçelik Sailing Team ekibinin, Marmaris'ten 21 saat 25 dakikada Bodrum'daki marinaya dün ulaşmasıyla Halikarnas Kupası Line Honours Ödülü'nü almaya hak kazandığı yarışlarda, diğer tekneler de varış noktasına ulaştı.

Yarışlar sırasında havadan ve denizden çekilen görüntüler, görsel bir şölenin yaşanmasını sağladı.

İlk etabın ödül töreni ise yarın saat 19.00'da Bodrum Kalesi'nde yapılacak.

DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda Muğla'dan başlayan organizasyondaki diğer 3 yarış ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları başladı Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları başladı Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'te başladı Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'te başladı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:21:19. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement