Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası etabının basın toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın 4. ve son etabı olan Cumhuriyet Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Fişekhane'deki toplantıya İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Neon Sailing Cup Kurucu ve Koordinatörü Melisa Kavsak ile TGA Spor Pazarlama Müdürü Serhan Sarı ve davetliler katıldı.

Ekrem Yemlihaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın en büyük değerlerinden birinin ülkenin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Yemlihaoğlu, "İstanbul, Çanakkale, Samsun ve Ege koylarında verilen mücadele, dünyaya Türkiye hakkında güçlü bir mesaj vermektedir. Ülkemizin doğal güzelliklerinin, tarihimizin, kültürümüzün, misafirperverliğimizin ve uluslararası bir organizasyonu gerçekleştirme kabiliyetimizin ne kadar güçlü olduğunu tekrar tekrar ispatlıyoruz. Bu günlere gelmek hepimizin büyük katkılarıyla mümkün olabildi. Bu yolculuğa güç veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanımız Özlem Akdurak'a ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yelken sporu maalesef salon sporu gibi seyircisiyle salonda buluşabilen bir spor dalı değil. Yelkeni görünür hale getirmek hep amacımızdı. İlk başladığımız sene olan 2020 yılında yarışlar, tek etap halinde düzenleniyordu. Hazırladığımız raporlara göre 2020-2026 yılları arasında takım ve sporcu sayısı olarak yüzde 326 oranında bir artış gerçekleştirdik." diye konuştu.

İstanbul Boğazı'nda 2027 yılında ilk kez düzenlenecek Neon Sailing Cup organizasyonu hakkında bilgi veren Melisa Kavsak ise, "Neon Sailing Cup, yelkenlerin neon renkli ışıklarla İstanbul Boğazı'nda yarıştığı özgün bir gece yarışı fikriyle başladı. 28 Ağustos 2027'de gerçekleştirmeyi planladığımız organizasyon, sporun heyecanını teknoloji ve görsel estetikle bir araya getirecek. Hedefimiz yalnıza bir yarış düzenlemek değil, yelken sporunun görünürlüğünü artırmak. Bu organizasyonun İstanbul'un uluslararası tanıtımına ve spor turizmine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Dört yıl önce bir hayal olan bu projenin İstanbul'da gerçekleştirilecek olmasından büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası etabı, 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek.