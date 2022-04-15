Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Alexander Caleb Ewan kazandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Alexander Caleb Ewan kazandı

15.04.2022 17:15
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Alexander Caleb Ewan kazandı

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour Of Türkiye) altıncı gününde 204.6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabını Lotto Soudal Takımı'nın Avustralyalı sporcusu Alexander Caleb Ewan 4 saat 54 dakika ile 57. Piyade Alay'ın önünde finişi gören ilk sporcu oldu.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour Of Türkiye) altıncı gününde 204.6 kilometrelik Edremit- Eceabat etabını Lotto Soudal Takımı'nın Avustralyalı sporcusu Alexander Caleb Ewan 4 saat 54 dakika ile 57. Piyade Alay'ın önünde finişi gören ilk sporcu oldu. Böylece tur boyunca etap kazanan 4'üncü Avustralyalı sporcu oldu.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour Of Türkiye) altıncı gününde de sporcular büyük bir mücadele içindeydiler. İlk kez aynı sporcunun Turkuaz Mayo'yu taşıması (Eduardo Sepulveda) yarışın en dikkat çeken tarafıydı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ilk kez geçen bisikletçiler daha sonra sahil tarafını takip ederek Kabatepe Kavşağı'ndan sapan bisikletçiler finişe odaklandı. 204.6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabını Lotto Soudal Takımı'nın Avustralyalı sporcusu Alexander Caleb Ewan 4 saat 54 dakika ile 57. Piyade Alay'ın önünde finişi gören ilk sporcu oldu. Böylece tur boyunca etap kazanan 4. Avustralyalı sporcu oldu.

156 sporcu Balıkesir Vali Yardımcısı İrfan Demiröz ve Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaşı'nın damalı bayrağı sallamasıyla birlikte Edremit-Eceabat etabı için büyük bir mücadelenin içine girdi.

Gözler, Yeni Zelanda ve Avusturalyalı bisikletçilerdeydi

Gözler, Çanakkale Savaşı'nda atalarını kaybeden Yeni Zelanda ve Avustralyalı bisikletçilerin Edremit-Eceabat etabı içindeki mücadelesindeydi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nü önce ilk dört sporcu geçti

Onur Balkan ve Batuhan Özgür'ün de bulunduğu dört kişilik kaçış grubu 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bisikletle geçen ilk sporcular olarak tarihe geçti. 3 dakika sonra ana grup köprüyü geride bıraktı.

7. etap Gelibolu- Tekirdağ arasında olacak

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda artık sona geliniyor. Yarın 135.3 kilometrelik Gelibolu-Tekirdağ etabı koşulduktan sonra tüm kafileler ve sporcular karayolu ile İstanbul'a taşınacak ve burada 141.1 kilometrelik İstanbul-İstanbul etabı ile tur sona erecek. İstanbul-İstanbul etabında halkın yarıştaki kapalı yollardan fazla etkilenmemesi için pazar günü start saat 08.15'te verilecek ve Atatürk Kültür Merkezi önünde tur bitmiş olacak. Etabın bitiş saatinin 11.15 olarak saptandığı bilgisi verildi. - ÇANAKKALE

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Alexander Caleb Ewan kazandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Alexander Caleb Ewan kazandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Alexander Caleb Ewan kazandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Alexander Caleb Ewan kazandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Alexander Caleb Ewan kazandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Alexander Caleb Ewan kazandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Alexander Caleb Ewan kazandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Alexander Caleb Ewan kazandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Alexander Caleb Ewan kazandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Alexander Caleb Ewan kazandı

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Çanakkale, Edremit, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Alexander Caleb Ewan kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Alexander Caleb Ewan kazandı - Son Dakika
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