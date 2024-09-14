Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası Başladı

Spor

Cumhuriyet Kupası Kadınlar Voleybol Turnuvası başladı.

Bahçelievler Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği organizasyonda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Bahçelievler Belediye Spor, Sarıyer Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti. Günün diğer mücadelesinde ise Nilüfer Belediyespor, Göztepe'yi 3-1 yendi.

Turnuvaya katılan takımları tebrik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "29 Ekim yaklaşıyor. Bu yıl Cumhuriyetimizin 101. yılındayız. Bu yıla özel bir turnuva düzenledik." diye konuştu.