Cumhuriyet Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Cumhuriyet Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye üçüncüsü oldu

08.03.2022 15:07
Cumhuriyet Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye üçüncüsü oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Güreş Takımı, 2-6 Mart tarihleri arasına Ankara'da yapılan Türkiye Üniversitelerarası Üniversiteler Spor Ligi Güreş Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Güreş Takımı, 2-6 Mart tarihleri arasına Ankara'da yapılan Türkiye Üniversitelerarası Üniversiteler Spor Ligi Güreş Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Ankara Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası'na toplam 41 üniversite katılırken, SCÜ Güreş Takımı, şampiyonada 1 ikincilik, 1 üçüncülük ve 4'de beşincilik elde etti.

Öğrencilerden Muhammet Halit Özmuş 74 kg'da ikinci olurken, 79 kg'da Coşkun Keleş üçüncü oldu. Beşinciliği elde eden öğrenciler Muhammet Kömürcü 57 kg'da, Yusuf Toktaev 61 kg'da, Enes Namık Uçan 70 kg'da ve Batuhan Demirbaş 97 kg'da dereceye giren güreşçiler arasında yer aldılar. Takım sıralamasında SCÜ, Güreş Şampiyonası'nı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. - SİVAS

Cumhuriyet Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye üçüncüsü oldu

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Ankara, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhuriyet Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika


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