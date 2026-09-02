Cüneyt Çakır, Rusya Futbol Federasyonu ile uzun süreli sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Cüneyt Çakır, Rusya Futbol Federasyonu ile uzun süreli sözleşme imzaladı

Cüneyt Çakır, Rusya Futbol Federasyonu ile uzun süreli sözleşme imzaladı
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Rusya Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır'la uzun süreli sözleşme imzaladı. Çakır, ilk yıl hakemlerin eğitim ve yapılanmasında başrol oynayacak ve Rus hakemliğinin geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor.

Rusya Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır'la uzun süreli sözleşme imzaladı. Çakır ilk seneki geçiş aşamasında Rus hakemliğinin eğitim ve yapılanmasında başrol oynayacak.

Yeni göreviyle ilgili Rusya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Cüneyt Çakır, teklifin geçen yılın sonlarında ortaya çıktığını ve sonrasında da görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Dünya Kupası'nda görev aldığım dönemde kararımı verdim. Ortak bir hedef doğrultusunda ve aynı çizgide birlikte çalışmak benim için çok önemli. Bu teklifin benim için doğru olduğuna hızlıca ikna oldum" diye konuştu.

Çakır, buradaki ilk önceliklerinin hakemlerin eğitimi ve gelişimi olduğunu; eğitimin ülke genelinde en üst seviyeden akademi hakemlerine kadar tutarlı bir şekilde tek bir merkezden yapılacağını belirtti.

Gürcistan'da edindiği deneyimi Rusya'da kullanmayı da planladığını söyleyen Cüneyt Çakır, "Gürcistan Futbol Federasyonu, harika bir çalışma ortamı sağladı. Ülke genelinde yetenekli gençleri keşfetmek için ülkenin her noktasına seyahat ettim. Bir akademi kurduk ve şu anda uluslararası maçlarda görev yapan hakemler yetiştirdik. Tarihte ilk kez Gürcü hakemler Şampiyonlar Ligi maçlarında görev yapıyor" şeklinde konuştu.

Buradaki hedefleri için ise Çakır, "Buradaki öncelik istikrar ve geleceğe yönelik çalışmak. Geçmişte Rusya'nın birçok iyi hakemi oldu. Bu sadece bir veya iki yıllık bir hedef değil. Günü ya da sezonu kurtarmak istemiyoruz. Rus hakemliğinin geleceğini şekillendirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Rusya Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cüneyt Çakır, Rusya Futbol Federasyonu ile uzun süreli sözleşme imzaladı - Son Dakika

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