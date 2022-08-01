Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak - Son Dakika
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Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak

01.08.2022 14:19
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Ludogorets-Dinamo Zagreb maçına FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı atadı.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Bulgaristan'ın Ludogorets ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Bulgaristan'ın Razgrad şehrindeki Ludogorets Arena Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mert Güzenge ise AVAR olarak görev yapacak.

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Cüneyt Çakır, Spor, Son Dakika

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