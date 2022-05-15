Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar, İstanbul'da kulüp temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar, İstanbul'da kulüp temsilcileriyle bir araya geldi

15.05.2022 23:54
Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar, İstanbul'da kulüp temsilcileriyle bir araya geldi

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, İstanbul'da bulunan dağcılık kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, İstanbul'da bulunan dağcılık kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Federasyonun açıklamasına göre, kulüp başkanlarıyla yapılan istişare toplantısına yönetim kurulu üyesi Toprak Erol ile İstanbul temsilcisi Selim Altıarık da katıldı.

Toplantıda şehirde yapılması planlanan eğitim ve faaliyetlerle yeni kabul edilen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu hakkında değerlendirmeler konuşuldu.

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Türkiye Dağcılık Federasyonu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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