Dakar Rallisi'nde 10. Etap Zaferi Roma ve Docherty'nin

Spor

2025 Dakar Rallisi'nin 10. etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Nani Roma, motosiklet sınıfında Güney Afrikalı Michael Docherty zirvede tamamladı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin 10. etabı, Haradh ile Shubaytah kentleri arasındaki 120 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

İki kez Dakar Rallisi şampiyonu Nani Roma (Ford M-Sport), otomobil sınıfında 2 saat 6 dakika 34 saniyeyle en iyi zamana imza atarak bu yılki ilk etap galibiyetini elde etti.

Brezilyalı Lucas Moraes (Toyota Gazoo), 18 saniye farkla ikinci, Güney Afrikalı Brian Baragwanath ise liderin 2 dakika 21 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), bu etapta Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi'yi (Overdrive) geride bırakarak genel klasman liderliğini tekrar ele geçirdi. Lategan, genel klasmanda 47 saat 29 dakika 57 saniyelik derecesiyle Al Rajhi'nin 2 dakika 27 saniye önünde zirvede yer aldı.

Motosiklette Docherty'den ilk etap galibiyeti

Motosiklet kategorisinde BAS World KTM ekibinden Michael Docherty, 2 saat 3 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak ilk etap galibiyetine ulaştı.

Güney Afrikalı sürücüyü, 1 dakika 20 saniye farkla Portekizli Rui Gonçalves (Sherco) ve 2 dakika 21 saniye geriden Avusturyalı Tobias Ebster (BAS World KTM) takip etti.

Beş etap galibiyeti bulunan Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM), genel klasmanda 49 saat 53 dakika 59 saniyelik süresiyle İspanyol Tosha Schareina'nın (Monster Energy Honda) 16 dakika 31 saniye önünde zirvedeki yerini korudu.

Dakar Rallisi'nin 11. etabı, Shubaytah kentindeki 275 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 2025 Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde son bulacak.