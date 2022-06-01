Dünya 1 numarası Swiatek, Fransa Açık'ta son 4'e kaldı - Son Dakika
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Dünya 1 numarası Swiatek, Fransa Açık'ta son 4'e kaldı

01.06.2022 15:35
Dünya 1 numarası Swiatek, Fransa Açık'ta son 4'e kaldı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 11 numaralı seribaşı Jessica Pegula'yı 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 11 numaralı seribaşı Jessica Pegula'yı 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günündeki tek kadınlar mücadelesinde, 2020 şampiyonu Swiatek ile Roland Garros'daki ilk çeyrek finaline çıkan Pegula karşılaştı.

Swiatek, 1,5 saat süren maçı 2-0 (6-3, 6-2) kazanarak yarı finalde 20 numaralı seribaşı Daria Kasatkina'nın rakibi oldu.

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Kaynak: AA

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