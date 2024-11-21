Darıca'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Spor Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika
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Darıca'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Spor Turnuvası Devam Ediyor

Darıca\'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Spor Turnuvası Devam Ediyor

Darıca'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen spor turnuvasında öğretmenler, çeşitli branşlarda yarışıyor. Katılımcılara ödüller verileceği turnuvada, 473 öğretmen mücadele ediyor.

21.11.2024 15:49  Güncelleme: 15:51
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Darıca'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli dallarda düzenlenen spor turnuvası devam ediyor. Darıca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuvada dereceye giren takımlara ödüller verilecek.

Darıca'da her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası, büyük bir heyecanla devam ediyor. Öğretmenler ve kurumlar arasında dayanışmayı artırmayı hedefleyen ve ayak tenisi, masa tenisi, curling, dart, yüzme ve badminton gibi 6 branşta düzenlenen turnuvada takımlar arasındaki müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oluyor. İlçe genelindeki okullardan 473 öğretmenin katıldığı turnuvada dereceye giren takımlara düzenlenecek törenle ödüller verilecek.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, turnuvaya katılan öğretmenlere başarılar dileyerek, eğitim camiasına destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Turnuvanın dostluk içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak eğitim camiasının her zaman yanında ve en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlediğimiz turnuvanın hem öğretmenlerin motivasyonunu artırması hem de sportif bir atmosferde eğlenceli vakit geçirmelerini sağlaması hedefleniyor. Bizler de her zaman olduğu gibi öğretmenlerimizin yanındayız. Turnuva süresince katılımcılara başarılar diliyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Darıca'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Spor Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika

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